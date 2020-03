Bygdeborger: Vi er dybt berørte

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 22. marts 2020 - 13:00

- Jeg blev forskrækket, da jeg første gang hørte om, at én person var smittet med coronavirus. Normalt er jeg ellers meget rolig, når noget uventet sker. Men denne gang blev jeg bekymret. At virussen har nået frem til Grønland viser, hvor lille verdenen er blevet.

Det siger købmanden i bygden Ikamiuts eneste butik, Cecilie Larsen Abelsen, til Sermitsiaq.AG

Bygden ligger i den sydlige del af Diskobugten cirka 36 kilometer sydvest for Qasigiannguit og har omkring 90 borgere.

Ingen lægebesøg

Cecilie Larsen Abelsen har svært ved at forestille sig, hvad der vil ske, hvis coronavirussen når frem til bygden.

- Vi får ikke mange lægebesøg, hvor det nu er lang tid siden, vi sidst har haft besøg fra sundhedsvæsenet. Jeg tør slet ikke tænke over, hvis der sker spredning af smitten, for det kan gå hen og blive alvorligt, siger hun.

Cecilie Larsen Abelsen bekymrer sig især over renovationen i bygden.

- Der bliver hentet jo poser til de private hjem, og her kommer arbejderne ind til husene. Jeg har kontaktet kommunen, om reglerne skal skærpes. Der arbejdes på det, blev der svaret uden yderligere kommentarer. Det kan være lidt tankevækkende i disse dage, men jeg ved udemærket godt, at vi selv kan gøre forholdene mere sikre, fremhæver hun.

Forholdsreglerne følges

Ifølge hende tager langt de fleste bygdeborgerne situationen alvorligt.

- De fleste ældre bærer maske for at beskytte sig. Vi bruger håndsprit, og vi følger de forholdsregler, der er blevet italesat af myndighederne. Der gives ikke håndtryk eller kram. Det er faktisk rørende at se de ældre, hvor meget de går op i reglerne. De tager afstand til folk, og hvis nogen ikke følger reglerne, bliver de påmindet med det samme. Da jeg er i tæt kontakt med borgerne til dagligt, gør jeg rent og vasker gulvet hverdag, fortæller Cecilie Larsen Abelsen.

Fiskesæsonen er lige startet

Ikamiut-borgerne følger med, når der er pressemøder på fjernsynet, og de følger ligeledes nyhederne tæt.

- Vi diskuterer også tingenes tilstand, når vi har pause i vores arbejde. Og jeg har hørt, at fiskerne har været lidt forvirrede over, om de kan indhandle deres fisk enten i vores nærliggende bygd Akunnaaq eller Qasigiannguit, eller om der var påbud, om de overhovedet må sejle til andre bosteder. Nu er fiskesæsonen lige startet, og fryseren her i bygden er gået i stykker, derfor er det nødvendigt for vores fiskere at sejle til de andre steder for at indhandle, fortæller Cecilie Larsen Abelsen.

En gang om ugen, hver onsdag, lander helikopteren i bygden, derfor er det hovedsageligt med båd, man tager til byerne eller bygderne.

- Der har været nogen, der har været på lægebesøg i Aasiaat. Man har det i baghovedet, om de har smitten med til bygden. Men det var en glædelig nyhed, da Kim Kielsen fredag sagde, at der ikke var smittespredning, så der er nok lys i enden af denne specielle situation, lyder det fra Cecilie Larsen Abelsen.