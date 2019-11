Bygdebørn lærer engelsk gennem internettet

redaktionen Søndag, 17. november 2019 - 15:04

I Napasup Atuarfia er forbindelsen til grannyerne netop startet igen efter sommerferien. Deres underviser, Pamela, underviser gennem Skype og hun er en af de mange frivillige engelskundervisere, der tilbyder gratis undervisning til fjerntliggende områder, fra forskellige steder i verden; Indien, Hong Kong og USA med flere. Pamela har base i Storbritannien og hun underviser eleverne i Napasoq om mandagen.

Det skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Mandag den 28. oktober viste Pamela eleverne fra Napasoq blandt andet billeder fra sin ferie.

- Derefter havde klassen sjov med at lege med handlings-ord som at sove, at vinke, at smile, hvor favoritordene var at synge. Her sang børnene og læreren mens de holdt deres næser! Dette blev startet af en af drengene i klassen, og førte til meget latter, meddeles det.

The Granny Cloud gør det muligt at tilbyde børn i fjerntliggende områder engelskundervisning på engelsk. Nu kan eleverne i Napasoq få engelskundervisning fra de starter i 1. klasse.

Se video under denne tekst, som Qeqqata Kommunia har produceret. Her kan man se klip fra fjernundervisningen og høre uddannelseschef Anna Heilmann, skoleleder Magdalene Kristiansen og eleverne fortælle mere om deres positive erfaringer med the Granny Cloud.