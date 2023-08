Bygdebestyrelsesformand: Der er langt fra ord til handling

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. august 2023 - 09:11

Udviklingen i bygderne i Østgrønland kan tage årevis. Selv efter en udbedringsplan er lavet - for eksempel efter et borgmesterbesøg. Men effektuering kan vente et helt år, mens tilsyn igen kommer først året efter effektueringen.

- Og her kan det gå galt med udviklingen. Det tager alt for mange år fra vi påpeger et problem, til der findes en holdbar løsning, fortæller formand i bygdebestyrelsen i Sermiligaaq, Peter Utuange (S) til Sermitsiaq.AG.

Han har holdt et møde med borgmester Avaaraq Olsen, da hun besøgte Sermiligaaq i starten af august og blandt andre ting vist hende den kommunale affaldshåndtering for de knap 200 indbyggere, som har masser af mulighed for forbedringer.

Fyger med affald

Det er for længst besluttet, at Sermiligaaq skal have en maskine, der kan pakke affaldet ind, så det kan udskibes. Sidste år blev affaldet tromlet fladt, så det var klar til at blive pakket, men da maskine til indpakning endnu ikke bestilt, har affaldet efterhånden spredt sig i bygden igen og der er samtidig stødt mere affald til fra det sidste år.

- Så vi er faktisk tilbage til det punkt, hvor vi har en stor bunke affald på stedet, fortæller Peter Utuange.

Til gengæld er der en lille dør, der er blevet skiftet fra kommunalt hold som dog ikke bruges mere, fortæller han.

Udvikling i sneglende fart

Peter Utuange har overfor borgmesteren påpeget, at der er brug for mere direkte kontakt med kommunen.

- Vores kontakt til forvaltningerne kører godt via mails. Men vi ser, at der sker mere, når kommunale medarbejdere ser problemerne selv med egne øjne. Bygdebestyrelserne her ønsker, at der bør være flere besøg af embedsfolk og politikere, så tilsynet med arbejdet kører hurtigere end en gang årligt, siger han.

Borgmester Avaaraq Olsen har med egne øjne set problemerne i Østgrønland og påpeger, at kommunen skal gøre mere for at følge op på udviklingen i bostederne.

Der skal findes nye lokaler

En ting, som Peter Utuange glæder sig over er, at borgmesteren er lydhør overfor et andet problem, som flere småbørnsforældre i Sermiligaaq bakser med.

- Vores daginstitution ligger på en meget stejl bakke, og er svær at komme til, især om vinteren. Vi har tidligere foreslået, at daginstitutionen skulle flyttes til et sted mere centralt i bygden. Det ser ud til, at vores bønner endelig er blevet hørt, siger Peter Utuange.

Han fortæller, at han har fået lovning på, at kommunens medarbejdere skal undersøge muligheden for at flytte daginstitutionen, så forældre får nemmere ved at aflevere deres børn.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få et interview med borgmester Avaaraq Olsen om udviklingsmuligheder og løsninger for bygder i Østgrønland.