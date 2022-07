Bygdebestyrelsen i Ilimanaq: Ilimanaq er solgt til turistinvestorer

redaktion Fredag, 29. juli 2022 - 10:14

World of Greenland A/S, som er ejet Grønlands Rejsebureau, der igen er ejet af Air Greenland, er det største incoming turistbureau i Ilulissat og tilbyder udflugter med skib og helikopter samt vandreture og slædeture og driver blandt andet Eqi Clacier Lodge, Iglo Lodge og Ilimanaq Lodge.

Udviklingen har for alvor taget fart i den positive retning netop i Ilimanaq, hvor Michelin restauranten KOKS, som tilbyder et gastronomisk højt niveau, der ikke tidligere er set i Grønland, og som er verdenskendt blandt gastronomi entusiaster, blandt andet har til huse i Ilimanaq Lodge, skriver avisen Sermitsiaq.

Men den øgede turistaktivitet i bygden bør i langt højere grad komme den lokale befolkning til gode, mener bygdebestyrelsesmedlem i Ilimanaq John Rosbach.

Asger Køppen, som er administrerende direktør i World og Greenland, fastslår, at det altid er og har været vigtigt for selskabet at benytte lokal arbejdskraft, ligesom han finder det vigtigt at have et godt samarbejde med de lokale turistoperatører. Direktøren understreger, at World of Greenland ikke er sat i verden for at udkonkurrere de lokale men for at samarbejde, og at selskabet bestræber sig for at benytte de lokale turistoperatører i større omfang.

Ingen gavnlig effekt

På nær en håndfuld rengøringsassistenter, et par husudlejere og jollefiskere som til tider sejler med krydstogtsturister, er udviklingen i turisterhvervet i Ilimanaq ikke kommet det lokale bygdeerhverv til gode, og antallet af udenlandske turistmedarbejdere er langt højere i forhold til de få lokale medhjælpere, mener medlem i bygdebestyrelsen i Ilimanaq, John Rosbach.

– Tilstedeværelse af Michelin-restauranten KOKS i Ilimanaq har stort set ingen gavnlig

effekt for bygden, fordi det er restauranten og turistaktørerne, som primært nyder godt

af indtægterne fra turismen, siger han.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: