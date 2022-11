Byer løber for kræftramt langrends-veteran

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. november 2022 - 09:47

Veteran i langrendssporten, Hans Rafaelsen, er syg af kræft. Flere atleter indenfor langrend arbejder nu for at arrangere et løb for at vise deres støtte og videreføre Hans Rafaelsens sportsånd lørdag i denne uge.

- Hans Rafaelsen har altid støttet sporten og engageret sig i alle mulige aktiviteter indenfor langrend. Han er viljestærk og handlekraftig, og han er også grunden til, at vi har kunnet rejse til flere steder og være med i store konkurrencer, siger Frederik Lundblad, der er arrangør af NSP’s løb på lørdag.

På nuværende tidspunkt er der fire byer, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Nuuk, der sammen arrangerer et løb for at vise støtte til skisportens grand old man, lørdag 12. november klokken 14.00. Arrangør i NSP forklarer, at foreninger i andre byer selv kan bidrage, hvis de ønsker det. Her har en arrangør i Upernavik meldt sig på banen, hvor der også vil blive arrangeret et løb.

Deltagerne bestemmer selv, hvor meget de vil betale i deltagergebyr. Frederik Lundblad oplyser, at al indtægt lørdag vil gå til Hans Rafaelsen og hans familie, der på nuværende tidspunkt befinder sig i Danmark.

Støtte og at give tilbage

- Med løbet vil vi alle gerne vise vores støtte og vores taknemlighed til Hans Rafaelsen. Vi giver tilbage, efter han har givet os støtte, ekspertise og samvær de sidste 50 år. Han er grunden til, at vi har så mange gode stunder sammen i vores sportsgren, siger Frederik Lundblad.

Deltagerne i Nuuk må selv bestemme, om de vil løbe tre til fire kilometer eller om de vil stå på ski med tre runder á 1,5 kilometer.

LÆS OGSÅ: En stor mand i langrendssporten blev hyldet lørdag

Samtidig påpeger Frederik Lundblad fra Nuuks langrendsforening, NSP, at de andre byers skiklubber selv arrangerer løb og ruter.

- Jeg kan ikke gætte mig til, hvor mange der vil deltage. Kun i Nuuk er der allerede 80, der vil deltage. Og i hans hjemby er der også stor tilslutning, ligesom der er stor tilslutning i Ilulissat og Sisimiut. Men deltagergebyr på 1 krone eller mere modtager vi med kyshånd, siger Frederik Lundblad.

- Vi gør det her at støtte. Og som Hans Rafaelsen altid siger, så skal vi have det sjovt i godt selskab, slutter han.

Hans Rafaelsen har vundet flere grønlandsmesterskaber og har deltaget i flere Masters World Cup i langrend.