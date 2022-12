Butikshus skal skabe erhvervsudvikling i Sisimiut

Redaktionen Søndag, 18. december 2022 - 11:01

Der er under et kommunalbestyrelsesmøde i Qeqqata Kommunia kommet endelig godkendelse af et kommuneplantillæg om etablering af et butikshus i Sisimiut. Håbet er, at butikshuset kan skabe flere arbejdspladser, øgede skatteindtægter, større byliv, bedre parkeringsforhold og en synergieffekt med eksisterende butikker i byen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Etableringen af butikshuset vil styrke erhvervs- og bylivet i Sisimiut samtidig med at tilgodese de faktiske forhold i området, fortæller Alexander Beck, der er planchef i Området for Teknik og Miljø i Qeqqata Kommunia.

- Vi vil gerne bidrage til erhvervslivet og skabe vækst i byen på en hensigtsmæssig måde. I kommuneplantillægget har vi konkretiseret, hvordan vi kan skabe vækst og udvikling, men på samme måde tilgodese behov og den infrastruktur, der er omkring området. Det er for eksempel i forhold til de patienter, der skal ind og ud af sygehuset. Det er det, vi kigger og fokuserer på, når der planlægges, så der kommer en god udvikling i byen.

