Butiksejer: Nethandelen kvæler os

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 05. marts 2020 - 07:39

Indehaver af Sisimiut Sport, Marianne Lyberth Olsen, oplever den stigende nethandel som et alvorligt problem for ikke blot Grønlands næststørste by, men hele landet.

- Hvis kunderne ikke støtter op om de få butikker, vi har tilbage i Sisimiut, kaster man håndklædet i ringen, og hvem ønsker det, spørger hun og tilføjer:

- Husk, at når I køber ind på udenlandske webshop, sender I pengene direkte ud ad vores land, lyder advarslen fra butiksindehaveren, der peger på, at Butik Inuk allerede er lukket og Legeland Sisimiut lukker snart.

Hvem lukker næste gang?

- Hvem bliver den næste, spørger hun i en henvendelse til redaktionen.

Marianne Lyberth Olsen fortæller, at hun flere gange har forsøgt sig med nethandel, men hun har simpelt hen ikke varer nok til at det er en økonomisk bæredygtig forretning.

Derimod har hun har taget initiativ til at lave et katalog, som uddeles i de nærmeste bygder.

- Det er en succes, idet man ude i bygderne ikke handler på nettet så meget. Men så besluttede et flertal lige pludselig sidste år, at man ville afgiftsbelægge tryksager, siger den fortvivlede butiksejer, der opfordrer kunderne til at tænke sig om, så penge tjent i Grønland også bliver i Grønland.