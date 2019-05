Butiks-ejer: Det er forfærdeligt!

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 21. maj 2019 - 11:36

Natten til mandag blev Avaruna Egede og hendes kæreste vækket af en person, der bankede på døren. Hendes tøjbutik B-44 brænder, og cafe 44’s bygning, som parret også ejer, brænder også.

- På vej ned til tøjbutikken forberedte jeg mig på at se stor brand på stedet. Jeg ved ikke hvad jeg følte, men jeg havde mange spørgsmål. Hvorfor? Og hvem gør sådan noget? fortæller Avaruna Egede til Sermitsiaq.AG.

Natten til mandag, omkring klokken 1:00 blev to brande i Nanortalik observeret og meldt til politiet.

Mandag fandt politiet brændbar væske tæt på bygningerne. Bygningerne står med 100 meters mellemrum, og er ejet af den samme par. Avaruna Egede arbejder i tøjbutikken mens hendes svigermor står for den daglige gang i cafeen.

- Branden vil påvirke mit daglige liv, og har allerede påvirket mit liv. Jeg har selv udviklet stedet, og har udvalgt tøjmærker. Jeg er så stolt af at kunne udbyde nyere mærker i vores lille by, og det gør ondt at opleve sådan noget, når jeg har udviklet butikken i så lang tid, siger hun.

Ung iværksætter

Avaruna Egede har været selvstændig erhvervsdrivende i syv år. Hun åbnede tøjbutikken, da hun var 21 år.

Hun indrømmer overfor Sermitsiaq.AG, at hun har overvejede at stoppe som erhvervsdrivende, da hendes butik og cafeen overfor brændte.

- Der er mange positive oplevelser som selvstændig erhvervsdrivende, derfor vil jeg gerne være selvstændig. Men jeg indrømmer, at jeg i nat (natten til mandag, red.) overvejede at stoppe. For det gør ondt at opleve sådan en brand, fortæller hun.

Politiet efterforsker branden som brandstiftelse. Politiet har endnu ikke en mistænkt eller anholdt nogen i sagen.