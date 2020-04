Det skal butikkerne for at holde åbent

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 15. april 2020 - 17:11

Onsdag morgen klokken 10.00 åbnede flere butikker for første gang i lang tid deres døre for kunder.

Butikkerne har fået lov til at åbne, og blandt andet Elgiganten og Torrak Fashion, der begge er butikker under Pisiffik-koncernen åbnede onsdag efter at have holdt lukket for kunder i 27 dage.

Men der er en del betingelser, som butikkerne skal overholde, så smitterisikoen for covid-19 minimeres for medarbejdere og kunder.

Butikkerne skal:

Sikre at alle medarbejdere overholder myndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Opsætte informationer om, at personer, der har symptomer på sygdommen covid-19 bør isolere sig hjemme og kontakte sundhedsvæsenet.

Opsætte informationsmaterialer om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Så vidt muligt gøre vand og sæbe og /eller håndsprit tilgængelige for kunder og besøgende.

Bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer

Følge kravet om, at lokalerne er indrettet således, der er 4m2 gulvareal til hver kunde.

Holde øje med, at der ikke dannes kø eller forsamlinger i butikken.

Sikre, at der ikke opstår forsamlinger af personer i indendørsarealerne i Nuuk Center.