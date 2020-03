Butikker opruster mod coronavirus      

Merete Lindstrøm Onsdag, 18. marts 2020 - 14:26

Flere butikker er som noget nyt begyndt at tilbyde udbringning af varer, andre sætter maksimum for antal kunder i butikken ad gangen, og så er der dem, der laver afmærkning på gulvet, for at kunderne ikke står for tæt i køen.

Hos sportsbutikken Ittu i Nuuk Center har de sendt besked til kunderne på Facebook.

- Vi forstår, hvis du ikke har lyst til at være blandt mennesker i disse tider, men nu har du mulighed for at bruge vores webshop, vi tilbyder gratis kørsel. Pas på hinanden, lyder beskeden.

Great Grenland har lavet en rabatkode “STAYHOME” ved onlinekøb, der opfordrer til at blive hjemme og leverer nu direkte til døren uden beregning.

Klistermærker på gulvet

Hos Brugseni er der sat klistermærker på gulvet med cirkler, hvor man må stå, når man står i kø til kassen.

- Der er halvanden meter mellem afmærkningerne, fordi vi har fulgt anbefalinger fra Danmark, siger Marketing- og kommunikationschef i Brugseni, Benny Reffeldt Otte.

- Vi har også lavet skilte, som vi bruger til små kærlige tilskyndelser til at både kunder og personale om at passe godt på hinanden, siger han.

Kommunikationschefen oplyser, at der også laves skilte til butikker på kysten og at nogle af de andre større byer får ”kø-mærker”, når de er produceret.

De fleste af de butikker i Nuuk, som Sermitsiaq.AG har været forbi, har sat skilte op om corona. Nogle om håndhygiejne andre om antal kunder.