Butikker kan sælge alkoholfrie øl

redaktionen Fredag, 25. oktober 2019 - 17:07

Naalakkersuisut godkendte torsdag en ny bekendtgørelse om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

Det betyder, at det vil være muligt at det vil være muligt for butikker at importere og sælge alkoholfri øl i engangsemballage. Og det kan allerede ske fra i morgen, lørdag, meddeler selvstyret.

Det har hidtil ikke været muligt at købe eller sælge alkoholfri øl, fordi den emballage produktet produceres i, ikke indgår i det grønlandske pantsystem. På forårssamlingen i maj blev det vedtaget, at alkoholfri øl skal undtages fra emballagebekendtgørelsen, således at alkoholfri øl kan sælges i engangsemballage.

Alternativ øl

- Tidligere har alkoholfri øl skulle tappes på godkendt returemballage, men det har tilsyneladende ikke kunne betale sig at importere alkoholfri øl og tappe det på godkendt emballage. Det har derfor ikke tidligere været muligt for forbrugerne at købe alkoholfri øl, oplyses det.

Alkoholfri øl, som ifølge lovgivningen må indeholde op til 0,5 procent alkohol, er et godt alternativ til almindelige øl, hvis man gerne vil undgå de negative konsekvenserne, der kan være forbundet med at drikke alkohol.