Butikker i Nuuk Center åbnet igen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 15. april 2020 - 11:49

27 dage. Så længe har blandt andet Elgiganten, Torrak Fashion og Nønne Nuuk holdt lukket.

Lukningen blev gennemført fra dag til dag, da der blev påvist en mulig smittespredning af coronavirus covid-19 i Nuuk.

Men nu fjerner man afspærringerne.

Samtlige butikker har fået lov at åbne dørene i dag klokken 10.00. Det er dog ikke alle, der har benyttet sig af muligheden endnu.

Formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) har under et pressemøde mandag meddelt, at der arbejdes på retningslinjer og vejledninger for butikkerne i indkøbscentret.

- Når Nuuk Center åbner, betyder det ikke, at man kan opholde sig derinde. Man skal købe ind og holde afstand, sagde Kim Kielsen under pressemødet.

Selvstyret har meddelt til Sermitsiaq.AG at butikkernes vejledninger og retningslinjer for at holde åbent bliver offentliggjort snarest.