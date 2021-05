Busselskab udfordret på økonomien

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. maj 2021 - 17:07

Coronarestriktioner har gjort ondt på Nuup Bussii, der i 2020 måtte indkassere et underskud på 1,4 mio. kr. mod et overskud året før på 870.000 kr.

Det var specielt nedlukningen i foråret 2020, der har sendt årsresultatet i rødt, oplyser ledelsen i årsrapporten, der blev fremlagt for Erhvervs og Økonomi Udvalget i Kommuneqarfik Sermersooq forleden.

Fra marts og året ud fik man et omsætningstab på knap 2,8 mio. kr., samtidig med at man mistede charterkørsel med krydstogtsturister, der aldrig kom til byen sidste år. Økonomien og likviditetspresset var så anspændt, at man blev nødsaget til at få et likviditetslån af ejeren, Kommuneqarfik Sermersooq.

Prisstigning i 2020

I april 2020 hævede man priserne og forklarer det med, at pengene blandt andet skal bruges til fornyelse af busparken.

- Nuup Bussii har indgået aftale med MAN Danmark om køb af i alt otte busser fordelt med ibrugtagning af tre busser i april 2020, og tre busser i maj 2021. De sidste to nye busanskaffelser er udsat grundet Covid-19. Når vi har et bedre overblik over effekterne af Covid-19 vil Nuup Bussii, sammen med ejeren, beslutte, hvad der skal ske fremadrettet, bliver det oplyst i årsberetningen.

Selv om coronarestriktionerne er blevet slækket i samfundet, så forventer busselskabet et økonomisk vanskeligt år i år. Det er baggrunden for, at man budgetterer med et lille overskud på 73.000 kroner for 2021.