Budrunde for Sydlufthavn er forlænget

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. marts 2021 - 11:57

En af de prækvalificerede entreprenører til byggeriet af blandt andet terminalbygningen i Sydlufthavnen har bedt om at få ekstra tid til at udfærdige et tilbud.

Kalalliit Airports Domestic har accepteret at forlænge fristen til den 12. marts. Oprindeligt skulle alle tilbud foreligge den 1. marts.

Det store overblik

Fristforlængelsen vil næppe forsinke anlæggelsen af lufthavnen, idet tidsfristen for anlæggelsen af landingsbanen er sat til den 12. marts. Og først på det tidspunkt har Kalaallit Airports Domestic det store overblik, om de største udgiftsposter til anlæggelsen ligger inden for budgettet. Alternativt skal man i gang med at skære projektet til, så det bliver billigere eller få Inatsisartut til at bevilge flere penge.

Om den videre proces forklarer administrerende direktør Jens Lauridsen:

- Når vi får buddene ind, vil de skulle igennem en evalueringsproces i henhold til de kriterier, som er i udbuddet. Derefter tager KAIR en dialog med ejeren (Selvstyret, red.), da vi jo bygger på vegne af dem og i henhold til lufthavnsloven af 2018.

Ejerdialog sat på stand by

Selve dialogen med Selvstyret og de politisk ansvarlige er sat på stand by på grund af Inatsisartut-valget. Et nyt Naalakkersuisut og Inatsisartut skal på plads, før lufthavnens fremtid og de økonomiske forhold endeligt er belyst.

KAIR-selskabet Domestic er 100 procent ejet af Selvstyret, hvorimod den danske stat er medejer af International-datterselskabet, som har opgaven at anlægge lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.