Budgetforlig i hovedstadskommunen: Boliger i fokus

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 24. oktober 2020 - 11:42

Partierne Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Samarbejdspartiet er enige om, hvordan pengene i Kommuneqarfik Semersooq skal fordeles i 2021. Det meddeler Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse fredag den 23. oktober, hvor forhandlingerne er afsluttet og forligsaftalen underskrevet.

- Jeg er enormt glad for, at vi har kunne blive enige om budgettet for 2021. Alle parter skal have tak for deres indsats og velvilje under forhandlingerne til at finde en fælles løsning, siger borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) i en pressemeddelelse.

Kommunens husholdning

Kommuneqarfik Sermersooq forventer at have et overskud på 60 millioner kroner i 2021. Borgerne kan forvente en uændret skatteprocent til kommunen. Samtidig har kommunen budgetteret med et driftsforbrug på to milliarder kroner i 2021 og et anlægsbudget på 300 millioner kroner.

Boligmangel er en af de store udfordringer, som kommunen har kæmpet med de seneste år. Igen de næste år har kommunen planer om at bekæmpe boligmanglen. Således vil forligsparterne afsætte midler til at bygge 1.850 boliger til de næste seks år. Det svarer til i gennemsnit 308 boliger per år. De seneste fire år har kommunen bygget over 400 boliger.

- Forligspartierne mener, at retten til egen bolig er en menneskeret. Som ansvarlige folkevalgte og medlemmer af kommunalbestyrelsen i hovedstadskommunen, har vi en forpligtigelse til at skabe rammerne herfor, står det skrevet i budgetforliget.

Godt nyt for kulturen

Kommunen ønsker at give kultur- og fritidslivet et løft, hvilket kan glæde interesserede borgere. Der skal sættes flere projekter i gang.

- Blandt andet igangsættes en udvidelse af Godthåb Hallen, som i fremtiden skal omdannes til et multihus med plads til både familier, sportsudøvere og frivillige organisationer, lyder det.

Samtidig er der afsat midler til en Arctic Park i Nuuk. En ny skilift, snescooterbaner, mountainbikebaner og stier skal nemlig etableres mellem bjerget Lille Malene og landområdet Kuanninnguit.

Støtte til familier

Også sårbare familier er i forligspartiernes fokus. Forligspartierne har valgt at styrke den familieorienterede sociale indsats.

- Helt konkret har forligspartierne aftalt, at der skal afsættes 3,15 millioner kroner til driften af et mor-barn-hus i Tasiilaq. Derudover vil forligspartierne bruge 3,4 millioner kroner til etablering af et Ungecenter i Tasiilaq, som skal samle sociale initiativer, der vedrører børn og unge med særlige behov, lyder det.

Projektet etableres som pilotprojekt, som senere kan udvikles til Paamiut.

Budgetforliget skal fremsættes på det næste kommunalbestyrelsesmøde den 24. november.