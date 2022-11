Budgetforhandlinger: Avannaata sliber sparekniven

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. november 2022 - 13:00

Kommunalbestyrelsen og udvalgene i Avannaata Kommunia sliber netop nu sparekniven. Udvalgene i kommunen skal finde områder, hvor de kan skære ned eller udskyde aktiviteter til de kommende år for at finde besparelser på i alt 71,8 millioner kroner til næste års budget som skal andenbehandles og godkendes i kommunalbestyrelsen den 25. november.

Det fremgår i mødereferatet for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia. Kommunalbestyrelsen har førstebehandlet kommunens budget for 2023 den 7. oktober.

Skal spare fra nu

Det fremlagte budget for 2023 viser, at kommunen kommer til at køre med underskud, hvis der ikke sker drastiske ændringer:

- Således udviser budgettet for drift, anlæg og reguleringer tilsammen et underskud på kr. 69,0 mio. Dermed overholdes loven om budgetterings- og regnskaber for kommuner, ikke, lyder det i økonomiske konsekvenser under sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde.

Samtidig viser budgettet, at kommunen kommer til at have en negativ likviditetsbeholdning på 71,8 mio. kroner.

- Allerede for resten af nærværende budgetår må der findes besparelser, hvor der kan. og der skal findes kr. 71,8 mio. fra 1. behandling til 2. behandling af budgettet for næste år, lyder det.

Færre skatteindtægter i år

Budgettet for kommuner skal som minimum være i balance, men i særdeleshed vise overskud for at kommunen skal kunne følge loven om budgettering- og regnskab for kommunerne.

Departementet for finanser har i september 2022 oplyst Avannaata Kommunia, at kommunens budgetramme, herunder til drift, tilskud og anlæg er hævet fra 994,5 millioner kroner til 1.006,3 millioner kroner, da kommunen også skal dække de ændrede udgifter til førtidspension gældende fra 1. juli 2021.

Desværre for kommunen har skattestyrelsen meddelt, at der forventes færre skatteindtægter i kommunen.

- Skattestyrelsen har meddelt, at kommunen må vente kr. 53,09 mio. færre i skatteindtægter for i år.

Færre skatteindtægter betyder mere underskud i budgettet.

Kommunalbestyrelsen skal andenbehandle kommunens budget den 25. november.