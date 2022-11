Budgetaftale i Sermersooq: Tunneller skal undersøges og gratis buskørsel

Thomas Munk Veirum Torsdag, 03. november 2022 - 13:53

Kommunalpolitikerne i hovedstadskommunen har færdiggjort forhandlingerne om næste års 2,2 milliarder kroner store budget.

Forhandlingerne er afsluttet med et forlig, hvor kun Inuit Ataqatigiit og Naleraq er med. Siumut og Demokraatit er således ikke med i aftalen, fremgår det af kommunens hjemmeside.

På det overordnede plan fremgår det af budgetaftalen, at kommunens likviditet er presset som følge af udlån som støtte til privat boligbyggeri via 20/20/60-ordningen samt til andelsboliglån.

Derfor vil politikerne prioritere kommunens kerneopgaver, skriver de i budgetaftalen.

Skatteprocent fastholdes

Der er dog ikke skattestigninger på vej, at den kommunale skatteprocent fortsat vil være på 26, og der er også blevet plads til en række nye initiativer.

Det afsættes blandt andet seks millioner kroner til at gøre busbilletter gratis for børn og unge op til 16 år, barnevogne samt pensionister i hovedstaden. Det sker for at mindske behovet for flere biler i byen.

Politikerne prioriterer også et andet trafikprojekt i hovedstaden, da der reserveres fire millioner kroner til forundersøgelser af tunnelen til Siorasiorfik og en udvidelse af tunnelen mellem Nuuk og Nuussuaq. De to forundersøgelser skulle efter planen først være foretaget i 2027.

115 mio. kr. til privat boligbyggeri

Selvom kommunen oplyser, at likviditeten er presset som følge af udlån til det private boligbyggeri, så sættes der fortsat 115 millioner kroner af til det i 2023.

Ifølge aftalen forpligter kommunen sig til at medfinansiere 100 andelsboliger i Nuuk pr år af varierende størrelse, og kommunalbestyrelsen anmoder det kommunale boligselskab Iserit om at etablere op til 100 almene boliger årligt i Nuuk.

Øvrige initiativer i aftalen:

4 mio. kr. til ældre og demensomådet samt 4 mio kroner til udsatte børn

6 mio. kr. til flyverpædagoger, der skal lave bedre pædagogisk indhold i daginstitutionerne

0,5 mio. kr. til forskønnelse af Nuuks grønne områder

Yderligere 7 mio. kr. til foreningstilskud

8 mio. kr. til udvikling af bygder

3 mio. kr. til start på grusvej til Kapisillit.

1 mio. kr. til skindforarbejdningssted og frysere i Ittoqqortoormiit

Ittoqqortoormiit får nye betonveje og en forundersøgelse til at nyt ældrekollektiv.

Der er afsat penge til at bygge boliger i Paamiut og Tasiilaq. Byggeriet af en ny modtagestation i Paamiut sættes i gang, og i Tasiilaq begynder forundersøgelserne til et nyt plejehjem. Kilde: Budgetaftalen og Sermersooq.gl



Borgmester Avaaraq Olsen siger om aftalen:

- Vi har lavet et budget med fokus på borgeren. Et socialt udsat barn eller familie skal have hurtig og rettidig hjælp, man skal trygt kunne aflevere sit barn i børnehaven, sagsbehandlingstiden for diverse services skal gås efter sømmene, og der skal sikres flere sunde tilbud til borgeren inden for fritidsområdet, lyder det fra borgmesteren.