Budget for 2024 klar i Avannaata Kommunia

Jensine Berthelsen Torsdag, 30. november 2023 - 11:07

Avannaata Kommunia oplevede et dyk i betalingsevnen og fik behov for kassekredit i løbet af i år. Men kommunen ser ud til at have klaret skærene, blandt andet ved besparelser, især på driftsudgifterne.

Denne øvelse ser ud til at have givet pote, for kommunen melder, at man i 2024 regner med et overskud på 69 millioner kroner. Kommunen understreger, at det viser en betydeligt mere robust kassebeholdning og bedre økonomi.

En større robusthed søges opnået med budgettet for 2024, og kommunen melder at det er målet at øge kassebeholdningen til 78& millioner kroner.

Budgettet for 2024 kræver dog en fortsat stram styring af alle udgiftsposter – herunder også lønninger, hvor der i 2024 vil ske yderligere reduktion af personalet ved eksempelvis naturlig afgang, lyder det fra kommunen.

Fra skærpet tilsyn til sund økonomi på et halvt år

Kommunen henviser til, at man i sommeren 2023 bød på en række uforudsete udgifter, at Avannaata Kommunia var nødt til at forhøje kassekreditten i en periode og samtidig sætte markante besparelser ind i alle afdelinger.

- Det er en stor bedrift, at vi nu har vendt økonomien. Jeg vil gerne rette en stor tak både til mine politiske kollegaer for at stå sammen og finde løsninger til gavn for kommunen og dens borgere og til de mange ansatte, der igennem de seneste 6 måneder har lagt et stort arbejde i at finde løsninger og gennemføre besparelser, siger Palle Jerimiassen.

Og selvom kommunen fortsat har udsigt til en stram økonomisk styring, er borgmester Palle Jerimiassen godt tilfreds med budgettet:

- Jeg er utrolig glad for og stolt over, at vi nu har et budget, hvor vi har sikret et markant økonomisk råderum til videre udvikling af vores kommune, siger borgmester Palle Jerimiassen (AI), Avannaata Kommunia.

Affaldsplan og byggemodning

Kommunen oplyser at budgettet sikrer, at der over de kommende 5 år kan gennemføres en ambitiøs affaldsplan, der skal sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affald.

Der er over en 5-årig periode afsat knap 195 millioner kroner til at gennemføre kommunens affaldsplan, som skal sikre miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering i samtlige bygder og byer i kommunen, lyder det blandt andet fra kommunen.

Samtidig giver budgettet også luft i kommunens økonomi til at kunne optage lån, der kan finansiere udviklingsprojekter som eksempelvis byggemodning.

Mangler arbejdskraft

Et af de store temaer under budgetlægningen er manglen på arbejdskraft i Avannaata Kommunias område. Det private erhvervsliv mangler allerede nu hænder og behovet forventes kun at stige i de kommende år. Det er ikke antallet af ledige, der alene kan løse behovet for arbejdskraft. Tal fra Grønlands Statistik viser, at der i september 2023, kun var 68 arbejdssøgende i hele kommunen. Behovet skønnes hos arbejdsgivere at være mange gange større, lyder det fra kommunen.

- Vi vil gerne være med til at frigive arbejdskraft til det private erhvervsliv. Det vil være til gavn både for borgere og for erhvervsudviklingen. Så vi skal fortsat se på, hvordan vi kan sammensætte arbejdet inden for det kommunale område på en bedre måde, siger borgmesteren.

I nogle bygder er der ansatte inden for nogle områder, der har 2 timers arbejde dagligt. Politisk er der et ønske om job, man kan leve af. Det er også administrativt dyrere at have 4 ansatte med 2 timer en 1 medarbejder med en arbejdsdag på 8 timer.

- Vi skal se på løsninger, der både bruger borgernes skattebetalinger bedst muligt og samtidig sikrer job med et godt indhold, hvor der kan sikres opkvalificering af fuldtidsansatte, så de kan udvikle endnu bedre job ,” siger Palle Jerimiassen.

234 passive unge

Avannaata Kommunia oplyser, at kommunens erhvervsafdeling har lavet en undersøgelse blandt de 15-29 årige i kommunen, der har forladt folkeskolen. Af de 2.168 unge er der stor spredning: Nogle er faglærte, arbejder i fiskeriet, er på barsel eller førtidspension.

Men en gruppe på 234 unge har man ikke har kunnet komme i kontakt med og det er derfor uvist, hvad de laver og hvor de bor.

- Dem skal vi have fat i. Som ung borger har du også ret til sociale ydelser, et arbejde eller en uddannelse og vi vil gerne sikre, at de unge har udsigt til en god fremtid, siger Palle Jerimiassen.

Kommunen oplyser at Majoriaq har forskellige planer for at få lokaliseret den gruppe unge, det endnu ikke har været muligt at få fat i. Målet er eksempelvis gennem jobtræning af unge at kunne motivere dem til at søge ind på for eksempel brancheskoler eller finde et job med udviklingsmuligheder.

Anlægsbudgettet for 2024

Avannaata Kommunias anlægsbudget for 2024 er generelt en fortsættelse af en række projekter, der er sat i gang i 2022 og 2023 og enkelte vigtige nye projekter, lyder det fra kommunen.

Projekter, der er i gang gælder daginstitutioner, skoler, byggemodning, fritidshjem, servicehus, huse, veje, lærerboliger mm.

Der er også sat midler af til infrastruktur og opgradering af beredskab.

Fordelingen af anlægsmidler sker på baggrund af antal af indbyggere i de enkelte byer med bygder.

Slutteligt oplyser kommunen at overskydende midler på anlægsprojekter fra 2024 og fremover vil overgå direkte til kommunens ny-etablerede anlægs- og renoveringsfond, som etableres pr. 1. januar 2024.

Den kommunale skatteprocent forbliver uændret på 28 procent.