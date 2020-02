Bryghus-køber: Drøm er gået i opfyldelse

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. februar 2020 - 12:58

Et nyt makkerpar i restaurationsbranchen poppede onsdag pludselig frem og overtog nattelivs-stafetten fra Helge Tang og Carl Juhl, der igennem 44 år har drevet restauranter, værtshuse, natklub og bryggeri.

32-årige Larseeraq Chemnitz Egede, ejer af Grønlands Ejendomskontor, og 31-årige Nicolai M. Haagen Olesen, partner i bogholdervirksomheden Repenso, har overtaget Heca A/S til en ukendt pris, og Larseeraq C. Egede er indsat i selskabet som administrerende direktør.

Drøm om en sandwichbar...

- Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Nicolai og jeg har i flere år talt om at drive en restaurant, et hotel eller måske bare en lille sandwichbar. Og pludselig kommer Helge Tang og spørger mig, om jeg er interesseret i at købe Heca, fortæller Larseeraq C. Egede, der fremover vil være ansigtet udadtil og tage hånd om den daglige drift, mens Nicolai M. Haagen Olesen vil fokusere på det administrative.

De to unge restaurationskometer deler ligeligt ejerandelen af Heca A/S.

Efter et halvt års forhandlinger blev købet endelig aftalt onsdag, og Helge Tang udsendte nyheden via en pressemeddelelse.

I 2014 købte Larseeraq Grønlands Ejendomskontor uden at have en eneste uddannelse i bagagen.

Learning by doing

- Ja, det var learning by doing tilbage i 2014. Og det er gået godt, forsikrer han.

Larseeraq C. Egede går derimod ikke uforberedt ind i værthus- og restaurationsbranchen

- Jeg har været dørmandschef, bartender og tilbudt jobbet som barchef, så jeg kender værtshuslivet fra begge sider af baren og ved, hvad man skal være opmærksom på, fortæller den 32-årige direktør, der bor sammen med kæresten Pernille Kleemann.

- Når det gælder restaurantsdelen glæder jeg mig til at udvikle den i et samarbejde med personalet. Jeg elsker at lave mad og få et godt måltid, så det ligger i blodet af mig, fortæller Larseeraq, der onsdag aften sammen med kæresten skulle ud at fejre handlen sammen med sin makker og sælgeren Helge Tang.

Han er født og opvokset i Nuuk og blev selvstændig som 27-årig.

- Desværre, pointerer Larseeraq C. Egede, havde Tang og Juhl afsat natklubben Manhattan til Pisiffik, så den ikke var en del af handlen.

- Det kan ærgre mig, at natklubben ikke indgår, men det var betingelserne, forklarer han.

Flere ideer

Der har endnu ikke været konstituerende bestyrelsesmøde, så det er endnu ikke truffet beslutning om, hvem der skal sidde i formandsstolen i Heca A/S.

- Her i starten vil Nicolai være dybt involveret, men ellers er det planen, at det er mig, der skal tegne forretningen. Der er heldigvis mange dygtige medarbejdere, man kan trække på. Der skal imidlertid ikke herske tvivl om, at vi har flere ideer til, hvordan vi kan udvikle forretningen, fastslår den nye Heca-direktør.