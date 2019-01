Efter bryggeri-exit: Nissen har nye planer

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 11. januar 2019 - 12:34

I knap tre år havde han aktiemajoriteten i restaurations-, værtshus- og bryggeri-imperiet Heca A/S, hvor 33 procent var ejet af hotelkongerne Carl Juhl og Helge Tang via HHE-koncernen.

Forklaringen på skilsmissen, hvor Nicolai J. Nissen blev købt ud, skyldtes en forskellig opfattelse af, hvilken strategisk vej bryggeriet Godthåb Bryghus skulle betræde i fremtiden.

Nødvendig beslutning

- Det var en hård, men nødvendig beslutning, siger Nicolai J. Nissen, der kan se tilbage på 20 års samarbejde med Carl Juhl og Helge Tang, HHE-koncernen.

Titlen som bryggeridirektør er dermed fortid. Men kun for en kort stund, afslører Nicolai J. Nissen i et interview med Sermitsiaq.AG, hvor han for første gang fortæller om baggrunden for skilsmissen med HHE-koncernen, og hvilke fremtidsplaner han sysler med.

Ny bryggerivirksomhed

- Jeg etablerer en ny bryggerivirksomhed, der får navnet Arctic Glacier Brew. Planen er at udvikle nye produkter – heriblandt ikke-alkoholholdige drikke, oplyser Nicolai J. Nissen, der glæder sig over, at han er sluppet af med et stort administrativt ansvar, som var begyndt at ”kvæle” ham.

- Min styrke, og hvad jeg især brænder for, er indholds-, markeds- og produktudvikling, forklarer forretningsmanden, der sætter blus under selskabet Public Demand Agency (PDA), der yder rådgivning inden for markedsføring og koncept-udvikling. Det var i øvrigt PDA, der ejede aktiemajoriteten i Heca A/S.

- Jeg har allerede et par kunder, og jeg vil om kort tid ansætte en medarbejder, oplyser Nicolai J. Nissen, der i 2017 gik ind i politik i forbindelse med kommunalvalget for Siumut.

Politik

Vil du fortsætte som politiker?

- Ja, det vil jeg uden tvivl. Jeg fik ikke mange stemmer, men jeg er drevet af, at jeg gerne vil udvikle samfundet i den rigtige retning. I den proces er jeg ikke fokuseret på at få en taburet. Min oplevelse er, at Siumut er blevet mere pragmatiske og rummelige i forhold til Rigsfællesskabet, hvilket glæder mig, siger Nicolai J. Nissen, hvis fødselsattest afslører, at han er 43 år.

Om Juhl og Tang

Hvad har du lært af de mange års samarbejde med Carl Juhl og Helge Tang?

- Det har været ekstremt hårdt, men også lærerigt at samarbejde med de to herrer. Helges vedholdenhed er imponerende. Den måde han bider sig fast på afslører et vildt stort drive. Deadlinen er altid for en time siden, og han når sine mål før tid, fortæller den tidligere værtshuskonge, der for mange år siden var involveret i at etablere et bowlingcenter i de lokaler, der nu huser natklubben Manhattan.

- De er nogle hårde hunde at drive forretning med. Men de er virkelig gode til at adskille forretning og venskaber, hvilket er beundringsværdigt i et så lille samfund som det grønlandske, fastslår Nicolai J. Nissen.

Mere ydmygt kontor

Hjørnekontoret på førstesalen i værtshus- og restaurationsbygningerne midt i Nuuk centrum er udskiftet med et mere ydmygt kontor i villaen på Fjeldvej.

2018 har været et travlt og begivenhedsrigt år for forretningsmanden, der har været igennem en skilsmisse. Desuden oplevede han, hvordan en ny alkohollov fra den ene dag til den anden sparkede benene væk under bryggeridelen, når det gjaldt ølsalg til det grønlandske marked.

Stress

Du er fyldt med ideer og koncepter. Er du egentlig manisk?

- Nej, det mener jeg ikke. Men lidt ADHD eller autisme har jeg vel. Da jeg for ti år siden gik ned med stress og mine hofteskåle var ved at blive ædt op, så gik det op for mig, at jeg blev nødt til at kende mine kropssignaler, forklarer Nicolai J. Nissen, der gladeligt klapper sig på lårene, hvor to titaniumstænger og -kugler sikrer, at han fortsat kan trippe rundt i det grønlandske forretningsliv i sjette gear – fyldt med ideer, der blot lige skal realiseres.