Brugseni melder sig ind i FN-netværk

Kassaaluk Kristensen Søndag, 12. september 2021 - 10:01

Som den første detailkæde i Grønland er Brugseni blevet optaget i det globale netværk omkring FN’s Global Compact, der sætter fokus på ansvarligt erhvervsliv.

Det skriver Brugseni i en pressemeddelelse.

Brugseni har arbejdet på at få virksomheden til at leve op til de krav, der stilles i forhold til antikorruption, klima og miljø, ligestilling og diversitet, menneskerettigheder og bæredygtighedsrapportering, og det er en udvikling, der vil fortsætte, skriver Brugseni.

- At træde ind i et stort globalt fællesskab om at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for vores samfund går hånd i hånd med vores kerneværdier. De sidste par år har vi i den grad øget vores fokus på CSR, og nu tager vi så det næste skridt og er blevet medlem af FN’s Global Compact.

Opkvalificering og uddannelse i centrum

- Vi ser frem til at deltage aktivt og drage nytte af den store inspirationskilde, som det nye samarbejde giver adgang til. Det bliver i den grad en spændende rejse, fortæller direktør Susanne Christensen i en pressemeddelelse.

Brugseni har flere tiltag på CSR-området. Et af dem er opkvalificering og efteruddannelse for ledere. Brugseni oplyser, at de fleste ledere i øjeblikket er i gang med et længerevarende efteruddannelsesforløb, som kaldes ”Suugaq”, hvor de bliver klædt på til at arbejde aktivt med mennesket i centrum.

Det er ikke kun lederne, der får opkvalificering. Brugseni fortæller, at også udvalgte medarbejdere skal igennem et aktionslæringsforløb bliver oplært i at kunne varetage deres jobfunktioner bedre.

Skal indrapportere hvert år

- Vi ønsker at give plads til at drømme stort i forhold til verdensmålene og udviklingen af vores medarbejdere. Selvom der stadig er lang vej i forhold til at indfri vores målsætninger, har vi samlet det nødvendige mod til at tage fat, siger Susanne Christensen og fortsætter:

- Og som en del af fællesskabet omkring FN’s Global Compact forpligter vi os til at leve op til og indrapportere på FN’s 10 principper for etisk virksomhedspraksis hvert år. Vi vil samtidig fortsætte med at være transparente omkring vores virksomhed i den årlige CSR-rapportering, fortæller direktøren.