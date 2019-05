Brugseni klar med ny miljøvenlig pose

redaktionen Tirsdag, 07. maj 2019 - 12:36

Butikskæden er klar med en helt ny miljøvenlig mulepose.

Den nye mulepose er designet således, at man nemt kan have den over skuldrene, så begge hænder er frie. Stofposen fylder kun ganske lidt og kan klappes sammen i en smart indbygget lomme, så den er praktisk at have med på farten. Den er lavet i slidstærkt materiale, som kan genbruges, skriver Kalaallit Nunaanni Brugseni i en pressemeddelelse.

Større genbrug og mindre brug af plastik

- Vi ønsker at skabe endnu flere valgmuligheder for vores kunder, så det er praktisk og nemt at få bragt varerne hjem fra vores butikker. Samtidig ønsker vi aktivt at være med til at skåne miljøet ved at skabe løsninger, som indbyder til større genbrug og mindre brug af plastik. Det er grunden til, at vi har designet en helt ny mulepose, som er nem at have med på farten, fortæller marketing- og kommunikationschef Benny Reffeldt Otte i pressemeddelelsen.

Muleposen koster 10 kroner pr. stk.

Sidste år begyndte Brugseni at sælge miljøvenlige bæreposer, der er genanvendelige og fremstillet af råmateriale fra sukkerrør.