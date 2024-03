Brugseni inviterer til digitalt valg

Thomas Munk Veirum Søndag, 10. marts 2024 - 09:27

Den første halvdel af april er valg til to betyrelsesposter i Brugseni.

Brugseni er ejet af medlemmerne, og i år er det medlemmer i valgkredsen Nuuk samt valgkredsen Qaqortoq og Maniitsoq, som opfordres til at melde deres kandidaturer til de to poster.

- Som noget nyt har den siddende bestyrelse i KNB besluttet, at bestyrelsesvalget 2024 skal foregå helt digitalt, både hvad vedrører indsendelse af kandidaturer til valget og selve valgprocessen, oplyser Brugseni i en pressemeddelelse.

Skal være med til sætte dagsordenen

Som medlem af bestyrelsen har man mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen i dagligvarekæden, lyder det fra bestyrelsesformand Avijâja Rosing-Olsen:

- Som Grønlands største medlemsejede forening har vi en unik mulighed for at gøre en reel forskel i de mange bysamfund, vi er en del af.

- Vores demokratiske medlemsorganisation sikrer, at virksomheden er styret lokalt i Grønland af medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der sammen med virksomhedens direktion kan sætte dagsordenen for detailkædens udvikling rundt om i landet, fortæller Avijâja Rosing-Olsen.

De to bestyrelsesmedlemmer skal vælges for to år. Brugsenis valgkredse er inddelt således: