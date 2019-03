Brugseni Ilulissat: Nye medlemmer strømmer til

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 23. marts 2019 - 08:35

Brugseni i Ilulissat åbner dørene første gang den 30. april i år. Men borgerne i Ilulissat har allerede i dagene 16. og 17. marts haft mulighed for at få en rundvisning i butikken, selvom hylderne stadig er tomme, det skriver Brugseni i en pressemeddelelse.

Byggeriet af byens nye dagligvarebutik er en af de største i byen i længere tid.

Direktøren i Brugseni Ilulissat, Susanne Christensen oplyser, at der har været stor interesse.

- Jeg ved ikke engang hvor mange liter kaffe, jeg bryggede den dag. Der var mange, der kom forbi for at se den nye butik og blive medlem før vi åbner, fortæller Susanne Christensen til Sermitsiaq.AG.

I medlemsdagene lagde over 2000 borgere i Ilulissat vejen forbi butikken, der ligger lige overfor konkurrenten, Pisiffik. Omkring 800 borgere blev oprettet som nye medlemmer under medlemsdagene. Det skriver Brugseni i en pressemeddelelse. I alt har Brugseni Ilulissat fået over 1.000 nye medlemmer.

- Vi kan næsten ikke vente til at butikken bliver fyldt med varer og slår dørene op for vores mange nye kunder og medlemmer i Ilulissat, siger Susanne Christensen i en pressemeddelelse.

Lokalbestyrelse

Brugseni Ilulissat har i samme ombæring fået en ny lokalbestyrelse.

Lokalbestyrelse i Brugseni Ilulissat Brugseni

Lokalbestyrelsen består af:

Formand: Abia Ottosen

Næstformand: Tuperna Heinrich

Landbestyrelsesmedlem: Johan Gundel

Sekretær: Dennis Tidselbak

Bestyrelsesmedlem: Nuka Kleemann

- Det har været en fantastisk oplevelse at føle den varme velkomst, vi har fået fra byen. Forventningerne til vores nye butik er store, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at indfri dem, udtaler landsbestyrelsesformand Karla Egede Bisgaard,

Åbningen af den nye butik bliver et resultat af mange års hårdt arbejde og gode resultater, og alle er klar til at arbejde hårdt for at den nye satsning bliver en succes, lyder det fra Brugseni.