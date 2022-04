Brugseni med deres første CO2- regnskab nogensinde

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 16. april 2022 - 10:00

Brugseni har lavet sit første regnskab over virksomhedens CO2-udledninger - et såkaldt CO2e-regnskab. Vejen til at udarbejde sådan et regnskab har ikke været lige til. Det kan man læse i Brugsenis seneste bæredygtighedsrapport for 2021.

CO2-regnskabet skal gøre det muligt for Brugseni på sigt at mindske sine negative påvirkninger er miljøet og ikke mindst kunne måle eventuelle tiltag.

- Dette er starten på en længere rejse, men vi agter at være transparente under hele processen. Vi har ikke alle relevante data endnu, men vi skitserer, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med at vise vores reelle klima aftryk. Det skriver Brugseni i en pressemeddelelse.

Udover CO2e-regnskab, så har Brugseni også taget skridtet og er blevet en del af FNs Global Compact, som forpligter selskabet i at skabe transparens og arbejde proaktivt med FNs ledende principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

- Vores rejse er ny og spændende. Vi anerkender vores egne begrænsninger, og der er stadig en lang rejse foran os. Dog arbejder vi altid på at blive bedre. Sideløbende med vores egen rejse ønsker vi at være en drivkraft i et samarbejde på tværs af det grønlandske erhvervsliv. Det er vores holdning, at hvis der skabes synergi i samarbejdet mellem det private erhvervsliv og Naalakkersuisuts mange gode initiativer, kan vi alle nå rigtig langt i processen mod en mere bæredygtig fremtid for Grønland, siger direktør Susanne Christensen.

Grønland i Paris-aftalen

Rapporten, som du kan læse i dette link giver indblik i virksomhedens fortsatte arbejde med FNs 17 verdensmål. Brugseni vil nemlig være med til at give en aftryk for, at Grønland er med i Paris-aftalen.

- Det er vores intention at kunne gøre vores til, at Grønland får de relevante data fra erhvervslivet så der kan udregnes et samlet nationale klima aftryk, der sætter Grønland bedre i forhold til Paris-aftalen. Det skriver Brugseni under deres offentliggørelse af bæredygtighedsrapport for 2021.

Brugseni har i øjeblikket særligt fokus på verdensmål 3, 4 og 12. Disse handler om sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse og forsvarligt forbrug og produktion. Direktøren Susanne Christensen er blevet ansat som direktør af landsbestyrelse og medlemsvalgte repræsentanter.