Brugseni får ny formand

Kassaaluk Kristensen Søndag, 05. juni 2022 - 10:01

Mogens Fontain fra Qaqortoq er den nye bestyrelsesformand i Kalaallit Nunaanni Brugseni efter en ordinær generalforsamling i Ilulissat den 28. maj.

Nuka Mette-Marie Larsen fra Nuuk bliver næstformand. Dermed er der skift på de to poster, oplyser Kalaallit Nunaanni Brugseni (KNB, i en pressemeddelelse.

- Brugseni er en vigtig virksomhed i Grønland, og jeg vil gøre mit til at virksomheden fortsætter i samme gode spor og udvikler sig i takt med at omgivelserne forandrer sig. Jeg har stor tiltro til de værdier, som virksomheden bygger på, og jeg glæder mig til at være med til at sætte retningen fremover, fortæller den nye bestyrelsesformand, Mogens Fontain.

Han har igennem flere år været engageret i foreningsarbejdet i Brugseni i sin hjemby og glæder sig til at bruge sine erfaringer i den nationale sammenhæng.

Workshop og valg

Brugseni holdte valg i april for sine medlemmer i alle lokalafdelinger.

Mødet i Ilulissat i slutningen af maj er det første siden valget, hvor i alt 53 personer blev samlet på Hotel Arctic. Inden valget af formand holdt repræsentanterne en workshop på to dage, hvor alle blev præsenteret for Brugsenis værdigrundlag.

26. og 27. maj holdt den nye bestyrelse en workshop, hvor Brugsenis arbejde indenfor FN’s 17 verdensmål var i fokus.

- De foregående år har en stor del af vores ledere i KNB været igennem en lederuddannelse, som vi i Brugseni kalder Suugaq (spydspids). På denne uddannelse er vi blevet trænet i forskellige værktøjer til at skabe og fastholde tillidsfulde relationer, og nogle af disse værktøjer blev brugt på workshoppen, hvor en stor del af deltagerne ikke tidligere har mødt hinanden og deltaget i foreningsarbejdet for Brugseni, fortæller Benny Reffeldt Otte, der er chef for HR, Kommunikation og Marketing.

De siddende bestyrelsesmedlemmer skal den kommende tid udpege to medlemmer mere efter en analyse af kompetencer på de områder i Brugseni, der skal styrkes. Bestyrelsen skal have syv medlemmer i alt.