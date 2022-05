Brugseni får ny bestyrelse

Redaktionen Søndag, 01. maj 2022 - 11:30

I alt fem nye bestyrelsesmedlemmer er klar til at sætte retningen for Kalaallit Nunaanni Brugseni de næste par år. De fem nye medlemmer i bestyrelsen er fundet ved det første offentlige bestyrelsesvalg i Brugsenis fire valgkredse, samt ved et internt valg blandt detailkædens medarbejdere.

Det oplyser Kalaallit Nunaanni Brugseni i en pressemeddelelse.

- Som virksomhed står vi over for et helt nyt kapitel. Med en ny strategi, en ny foreningsstruktur og nu en ny bestyrelse er vi ved at træde ind i en virkelighed, der er mere i harmoni med den udvikling der finder sted i Grønland.

- Vi glæder os til at kunne tackle hverdagens udfordringer og favne morgendagens muligheder med en ny og kompetent bestyrelse, som kan sætte retningen for hele virksomheden, udtaler direktør Susanne Christiansen.

To medlemmer skal findes

Brugseni oplyser, at det første, de fem nye bestyrelsesmedlemmer skal gøre er at finde to medlemmer mere.

- Det bliver den medlemsvalgte del af bestyrelsens første opgave at få besat de sidste to poster i bestyrelsen med professionelt udpegede kandidater, som kan supplere beslutningsprocessen med specialviden inden for forskellige strategiske områder, skriver Brugseni.

De fem nye bestyrelsesmedlemmer er:

Nuka Mette-Marie Larsen fra valgkredsen Nuuk

Karl Otto Iversen fra valgkredsen Sisimiut/Ilulissat

Mogens Fontain fra valgkredsen Qaqortoq/Maniitsoq

Gertrud Geisler fra valgkredsen Narsaq/Nanortailk/Paamiut

Desuden er Ulrik Fjord Schultz fra Nuuk blev valgt ind i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Den nuværende bestyrelsesformand, Avijâja Jepsen har valgt ikke at stille op igen, og vil afgå som formand ved den kommende generalforsamling i Ilulissat i slutningen af maj. En ny formand vil blive valgt ved den kommende generalforsamling.

Brugseni har under en ekstraordinær generalforsamling besluttet at inddele medlemmerne i fire forskellige valgkredse.

- Vores nye foreningsstruktur sikrer samtidig, at vi har fokus på den lokale forankring i de enkelte byer gennem vores lokalråd (BIS). Samtidig får vores bestyrelse flere professionelle kompetencer, som kan hjælpe med at træffe gode langsigtede beslutninger, siger Susanne Christiansen.