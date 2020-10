Brugseni har fået ny formand

redaktionen Mandag, 05. oktober 2020 - 14:28

27-årige Avijâja Jepsen er ny formand for Brugsenis landsbestyrelse.

Ved den digitale generalforsamling den 26. september blev hun valgt ind som formand for landsbestyrelsen, fremgår det i en pressemeddelelse.

- Jeg ser meget frem til at løfte opgaven sammen med en dygtig og kompetent bestyrelse og direktion, og jeg føler mig stolt og ydmyg over den tillid, generalforsamlingen har vist mig. Jeg håber desuden, at jeg kan være med til at inspirere andre unge til at tage stilling til, hvad der sker i vores samfund, og søge indflydelse der, hvor de kan, fortæller den nye formand Avijâja Jepsen ifølge Brugseni.

Yngste formand

Det oplyses også, at hun er den yngste formand i Kalaallit Nunaanni Brugsenis historie. Direktør i virksomheden, Susanne Christensen, ser frem til at samarbejde med Avijâja Jepsen.

- Hun har vist en evne til at få ting sat i værk og hendes professionelle tilgang til bestyrelsesarbejdet viser virkelig, hvor vigtigt det er at give ungdommen endnu mere plads i foreningsarbejdet. Jeg er stolt over, at vi har en virksomhed, der i den grad tør gå nye veje. Hun har helt sikkert både lysten og evnen til at løfte det nye ansvar, lyder det fra Susanne Christensen.

Kalaallit Nunaanni Brugsenis nye landsbestyrelse: