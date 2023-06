Sådan bruges partistøtten

Redaktionen Onsdag, 28. juni 2023 - 09:56

Demokraatit er sædvanen tro det første parti til at indsende deres årsrapport til Inatsisartut, og partiets bestyrelse er ikke tilfreds med underskuddet.

- Partiforeningens resultat for 2022 udviser et underskud på 53.000 kroner. Bestyrelsen anser årets resultat som utilfredsstillende, fremgår det af ledelsesberetningen.

Med en egenkapital på næsten 900.000 kroner er Demokraatit dog så pænt polstret, at der ånder fred og idyl i partiet. En vis ærgrelse kan dog spores over, at det i et folketingsvalgsår ikke lykkedes at få valgt topkandidaten Anna Wangenheim; hun fik et meget flot personligt valg med knap 3.500 stemmer, men det rakte som bekendt ikke i kampen mod IA´s Aaja Chemnitz og Aki-Matilda Dam-Høegh.

Af Demokraternes årsrapport fremgår, at der blev anvendt godt 190.000 kroner på valgaktiviteter i 2022.

Partiets største udgifter var til lønninger og vederlag til personale, i alt knap 1,4 millioner kroner, et beløb som er skrumpet med godt 200.000 kroner i forhold til året før – 2021. Udgiften til tolke og konsulent-assistance er også væsentligt reduceret – fra 180.000 kr. i 2021 til 67.000 i fjor.

Der er brugt 0 kroner på kursusaktiviteter i 2022 mod 33.000 året før.

Demokraterne modtog cirka 1.850.000 kroner i offentlig støtte i 2022.

