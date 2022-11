»Brug for stærke medier«

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 10. november 2022 - 15:30

Ofte går det tjept, når et lovforslag andenbehandles i Inatsisartut. Lovkværnen kører, og tit er der kun korte indlæg under 2. behandlingerne – hvis overhovedet nogen.

Det skriver avisen AG.

Men sommetider er der en politiker, som har en del på hjerte. Vandglasset tømmes, stemmebåndet smøres. Sådan var det forleden under eksekveringen af et ændringsforslag om mediestøtte. Naleraqs ordfører, Jens Napaattooq, udtrykte bekymring for, at den økonomiske hjælp til medierne udhules.

- Det er nu, vi skal styrke vores medier. Når man ser på, hvad der gives af støtte i andre lande, kan man blive misundelig. De steder er der bred forståelse for værdien af ytringsfrihed. For at udvikle demokratiet herhjemme er det på tide, at vi betaler lidt mere til medierne. Det vil vi kraftigt opfordre til. Vi skal ikke mindske vores indsats, men styrke mediernes position, sagde han.

Ifølge Naleraq er det vigtigt med et pluralistisk medieudbud. Både KNR, den skrevne presse og eventuelt nye aktører skal fremmes.

- Det undrer os, at vi ikke bruger mere tid på at drøfte, hvordan vi løfter medierne. Vi har dygtige journalister, men demokrati koster, og det koster penge at drive medier. Vi skal styrke medierne i stedet for at gøre dem svage. Hvis vi fjerner dele af mediestøtten (projektstøtten, red.), skal vi øge bevillingerne til medierne, så de kommer styrket ud af denne situation. Det håber jeg, vi kan blive enige om, lød det fra Jens Napaattooq.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: