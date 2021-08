Brug for flere styrmænd

Redaktionen Torsdag, 12. august 2021 - 10:06

En styrmand eller kaptajn på de store skibe tjener 2-3 millioner kroner om året. På mindre fartøjer er lønnen ½-1 million. Det skriver avisen AG.

Trods gode lønninger kniber det med at skaffe nok grønlandske søofficerer. Men det går fremad for de maritime uddannelser.

- Vi har øget elevtallet i år til uddannelserne. Det går bedre, men ikke godt nok, fortæller forstander Bent Olesen, Imarsiornermik Ilinniarfik.

-Rederne vil gerne have flere søofficerer. Drømmesceneriet er at optage flere elever og udvide skolen. Færøerne har enormt mange styrmænd. Mindst 10 gange så mange søofficerer som os i Grønland. Det vil være godt for samfundet med flere. Og godt for vores styrmænd at komme ud i verden som de færøske, siger Bent Olesen.

Færre elever

I det nye skoleår, som netop er startet, har de maritime uddannelser i Nuuk optaget 7 elever på officer 2-linjen. 9 elever på officer 3. De uddannede på officer 2 kan blive styrmænd på fartøjer op til 500 bruttotons.

Når eleverne har gennemført officer 2 og 3 er de styrmænd med ret til at sejle på de største skibe både hos RAL, i handelsflåden og på de store trawlere.

På skolen i Paamiut blev der i år optaget 40 elever. Der er plads til 10 mere. Tilbage i 90’erne var der 90 elever, fortæller Bent Olesen.

Læs mere om sagen i denne uges AG. Få adgang til avisen her: