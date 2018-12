Brud på søkabel giver langsomt internet

Walter Turnowsky Torsdag, 27. december 2018 - 10:46

Et brud på søkablet til Island giver lige nu langsommere internet for brugere over hele landet. Især i Sydgrønland mærkes den lavere hastighed.

Det var omkring klokken 6.30 her til morgen, at Tele-Post konstaterede, at der er sket et brud på søkablet til Island. Det betyder, at al trafikken nu går igennem kablet til Amerika, og det påvirker hastigheden af nettet.

Sider fra Danmarl og Europa hårdest ramt

Tele-Post oplyser til Sermitsiaq.AG. at det især er området syd for Paamiut, der er påvirket. Det skyldes, at man her for tiden ikke har den direkte forbindelse via kablet til Island, men må trække signalet igennem radiokæden.

Man vil især opleve den langsommere hastighed på internet sider hjemmesider der hører hjemme i Danmark og Europa.

Sider i Grønland eller USA vil kun i mindre omfang eller slet ikke være påvirket. Således burde Netflix fungere upåklageligt i det fleste hjem.

Nanoq Media afbrudt

Kunder, der får deres internet via Nanoq Media, har ingen forbindelse til internettet lige for tiden. Det skyldes, at Nanoq Media har købt en løsning af Tele-Post, hvor man udelukkende får signalet leveret via Island.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår problemet er løst, da der kan være tale om alt fra en mindre fejl til et alvorligt brud under vandet. Tele-Post og deres samarbejdspartnere rabejder på højtryk for at finde fejlen.

Tele-Post beklager det langsommere net, samt den afbrudte net hos Nanoq Media.