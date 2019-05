Brødre satser stort på nyt hotel i Ilulissat

redaktionen Fredag, 17. maj 2019 - 11:59

Turisterne strømmer i disse år til Ilulissat, der venter et boom af turister i de kommende år. Det tiltrækker investorer i hoteller. Blandt dem er brødrene Frank og Tommy Bagger, der vil investere mellem 110 og 120 millioner kroner i at bygge et nyt moderne hotel i Ilulissat, skriver Sermitsiaq.

Det placerer dem blandt Grønlands største hotelkonger.

I april eller maj 2021 venter de to nordgrønlandske investorer på Káleraq Poulsenip Aqqutaa at åbne det fem etager høje Hotel Ilulissat. Det er tale om et hotel med 78 værelser, flere mindre møde- og konferencelokaler og en restaurant. To af værelserne bliver store suiter på hver knapt 50 kvadratmeter, fortæller Frank Bagger med en hvis stolthed.

Stor markedsføring

Hotellet får en central placering i bymidten i Ilulissat. Fra mange af værelserne og en stor tagterrasse på toppen af hotellet bliver der udsigt over byen, Ilulissat Isfjord og Diskobugten.

- Vi har længe haft en drøm om at bygge et hotel på det højeste sted i byen. Entreprenøren er lige gået i gang med jordarbejderne. Men allerede fra efteråret 2019 begynder vi at markedsføre hotellet rundt om i hele verden, så vi kan få alle værelser udsolgt i turist-højsæsonen i sommeren 2021, siger direktør Frank Bagger.

Nok det højeste sted i byen

Den store tagterrasse på toppen af hotellet har alle hotelgæsterne adgang til.

- Den venter jeg godt nok bliver et trækplaster. Står du på tagterrassen, har du en fin udsigt over Ilulissat Isfjord og hele Diskobugten med alle isfjeldene. Tagterrassen bliver nok det højeste sted i Ilulissat, siger Frank Bagger.

