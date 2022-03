Britiske efterretninger: Russiske enheder er taget hjem efter tab

Ritzau Onsdag, 30. marts 2022 - 07:15

Russiske enheder, der har lidt store tab i Ukraine, er blevet tvunget til at vende hjem og tage tilbage til nabolandet Hviderusland for at reorganisere og hente forsyninger.

Det siger den militære britiske efterretningstjeneste onsdag.

- Sådanne aktiviteter øger presset på Ruslands i forvejen pressede logistik, og det understreger de problemer, som russerne har med at reorganisere deres fremskudte enheder i Ukraine, siger Forsvarsministeriet.

- Det er sandsynligt, at Rusland vil blive ved med at kompensere for sine styrkers reducerede kapacitet til at gennemføre manøvrer med artilleribombardementer og missilangreb, siger ministeriet videre.

Ser skeptisk på russiske løfter

Den britiske vicepremierminister, Dominic Raab, siger onsdag, at hans land ser skeptisk på Ruslands løfter til Ukraine.

- Jeg ville være meget forsigtig med at tage noget for pålydende, der kommer fra Vladimir Putins krigsmaskine, siger han.

Britiske efterretninger har i flere uger tydet på, at de russiske styrkers fremrykning i Ukraine går meget langsomt eller er gået i stå en del steder. Flere og flere militære analytikere siger, at Rusland nu har nedjusteret sine oprindelige mål i konflikten.

Det indtryk blev styrket i weekenden med en overraskende udmelding fra den russiske general Sergei Rudskoi, som sagde, at de russiske styrker nu kan fokusere på det østlige Ukraine. Han hævdede, at russerne har opnået at svække Ukraines regeringshær.

Gav løfte om at rykke styrker væk

- Den ukrainske hærs potentielle kampstyrke er blevet betragteligt forringet, hvilket gør det muligt for os at koncentrere os om vort hovedsigte: befrielsen af Donbas, hed det i erklæringen fra Rudskoi.

Russerne lovede ved forhandlinger tirsdag, at de ville rykke styrker væk fra Kyiv. Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, vurderer imidlertid, at de russiske styrkers bevægelse omkring Ukraines hovedstad snarere er en repositionering end en tilbagetrækning. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I kølvandet på fredsforhandlinger i Tyrkiet tirsdag sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at han ser "positive" signaler i samtalerne med Rusland. Dog ønsker ukrainerne ikke at reducere forsvarsindsatsen, understreger han ifølge AFP.