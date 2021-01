Britisk tiltag hjælper Grønlandsk eksport

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. december 2020 - 12:36

Hvert år eksporteres der grønlandske fiskeriprodukter for et trecifret millionbeløb til Storbritannien. Indtil for nylig så det ud til, at produkterne ville blive pålagt en told, fordi Storbritannien forlader EU.

Men landets minister for international handel, Elizabeth Truss, har i et brev oplyst Naalakkersuisut, at den britiske regering har besluttet at udskyde planerne om at lægge told på visse produkter og i stedet indføre toldfrie kvoter på bestemte fiskeprodukter.

- Det forventes at hjælpe til med at sikre noget af handlen med torsk og rejer mellem UK og Grønland næste år, til gavn for industrien i begge lande, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Gælder hele 2021

Ifølge Naalakkersuisut skal den midlertidige ordning indtil videre gælde for hele 2021, eller indtil importkvoten er opbrugt. Blandt de produkter, der midlertidigt får ophævet deres toldtariffer er torske- og rejeprodukter til videreforarbejdning i UK, hvilket udgør en del af Grønlands eksport til UK.

Elisabeth Truss skriver derudover til Naalakkersuisut, at hun har bedt sit embedsværk om at fortsætte arbejdet med at lave en handelsaftale mellem de to lande. Aftalen vil blive Grønlands førsdte handelsaftale med et andet land.

Positiv naalakkersuisoq

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge, kalder tiltaget fra den britiske regering positivt:

- Det vil hjælpe med at sikre noget af vores handel til UK i det nye år. Vi er ikke i mål endnu, og vi har et stykke arbejde foran os, indtil vi forhåbentligt har en ny permanent handelsaftale i mellem UK og Grønland i det nye år, dette som konsekvens af, at UK træder ud af EU’s handelsrammer.

- Vi ser frem til et videre samarbejde med UK, og noterer os også det britiske ønske om at udvikle på forholdet mellem UK og Grønland i fremtiden, udtaler Steen Lynge.