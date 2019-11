Britisk politi: 39 dødsofre i lastbil var vietnamesere

Ritzau Lørdag, 02. november 2019 - 13:59

Britisk politi oplyser, at man formoder, at 39 personer, der blev fundet døde i en lastbil i Essex i sidste uge, er vietnamesere.

I første omgang var teorien, at der var tale om kinesere.

- På nuværende tidspunkt går vi ud fra, at ofrene er vietnamesiske statsborgere, skriver politiet i Essex i en pressemeddelelse.

- Vi er i øjeblikket i direkte kontakt med en række familier i Vietnam og i Storbritannien. Vi tror, at vi har identificeret familierne til nogle af de ofre, hvis rejse endte tragisk på vores kyst, lyder det videre.

I første omgang mente politiet, at de 39 ofre formentlig var kinesere. Men siden har mindst ti vietnamesiske familier henvendt sig til myndighederne. De frygter, at det er deres familiemedlemmer, som døde i lastbilen.

Myndighederne har samlet dna-materiale fra familier i provinserne Nghe An og Ha Tinh, hvor flere af de formodede ofre menes at være fra.

Essex Politi oplyser, at man fortsat samarbejder med de vietnamesiske myndigheder for at bekræfte identiteten på ofrene.

- Vi vil fortsætte med at samarbejde tæt med den vietnamesiske regering og andre for at identificere ofrene og tilbyde vores støtte til dem, der er berørt af denne tragedie, skriver politiet i meddelelsen.

Fredag blev en 23-årig nordirsk mand tiltalt i sagen.

Manden blev ved et retsmøde i Dublin anklaget for uagtsomt manddrab, for menneskesmugling og for at have modarbejdet politiet.

Ifølge britiske medier er manden anklaget for at have kørt lastbilens trailer til Zeebrugge i Belgien, før den senere blev hentet tilbage til Storbritannien.

Mandag blev lastbilens chauffør, der kørte bilen til det sted i Essex, hvor den blev fundet, fremstillet i retten.

Han er anklaget for blandt andet uagtsomt manddrab, hvidvask af penge og hjælp til menneskesmugling.