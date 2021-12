Britisk minister om Omikron-spredning: Det går ekstremt hurtigt

Ritzau Mandag, 13. december 2021 - 06:53

Coronavarianten Omikron, der frygtes at være særligt smitsom, spreder sig med hidtil uset hastighed i det britiske samfund.

Det siger sundhedsminister Sajid Javid mandag.

- Vi ved, at Omikron spreder sig ekstremt hurtigt. Vi har ikke set noget lignende før. Smittetallet fordobles hver anden til tredje dag, siger han.

Ministeren tilføjer, at omkring 40 procent af alle smittetilfælde i den britiske hovedstad, London, er med den nye coronavariant.

Der er ikke bekræftet nogen dødsfald efter Omikron-smitte i Storbritannien. Ti personer er indlagt efter smitte med varianten, oplyser Sajid Javid.

Minister: Grund til bekymring på trods af mildere symptomer

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har sagt, at Omikron giver grund til bekymring på grund af dens mange mutationer. WHO har dog samtidig understreget, at det endnu er tidligt at konkludere noget om varianten.

Der har været meldinger fra blandt andet Sydafrika om, at varianten giver mildere symptomer end andre udgaver af coronavirusset. Også det kræver dog yderligere undersøgelser, lyder det fra WHO.

Sydafrika var et af de første lande til at registrere tilfælde af Omikron.

Den britiske sundhedsminister siger mandag, at selv hvis meldingerne om milde symptomer er korrekte, så er der stadig grund til bekymring.

- Selv når et virus giver milde symptomer, så kan en lav procentdel ud af rigtig mange mennesker godt give et højt antal indlæggelser, lyder det.

Han opfordrer samtidig briterne til at tage et tredje vaccinestik.

70 smittede per 100.000 indbyggere

- To doser er ikke nok, men tre doser giver fantastisk beskyttelse mod symptomer ved smitte, siger sundhedsministeren.

Storbritannien registrerede søndag 48.854 coronasmittede. Det svarer til godt 70 smittede per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning havde Danmark søndag 5989 nye smittetilfælde. Det svarer til godt 100 smittede per 100.000 indbyggere.

Der er dog også forskel på, hvor mange daglige test Storbritannien og Danmark udfører. Torsdag i sidste uge gennemførte Storbritannien godt 1,3 millioner, mens Danmark gennemførte over 216.000 test.

Den britiske positivprocent er derfor noget højere end Danmarks.

