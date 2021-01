Briterne straffer stor grønlandsk eksport med høj told

Redaktionen Lørdag, 16. januar 2021 - 13:59

Den store eksport af grønlandske fiskeprodukter er med virkning fra den 1. januar i år blevet ramt af høj told efter, at handelsaftalen mellem Storbritannien og EU er trådt i kraft.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Konsekvensen er, at blandt andet den indbringende eksport af kogte pillede rejer fra eksempelvis Royal Greenland og Polar Seafood pålægges 20 procent i told.

- Det er et stort problem for grønlandske og danske firmaer, der eksporterer grønlandske varer til Storbritannien, siger direktør Poul Meldgaard Jensen fra Danish Seafood Association.

Organisationen, hvis medlemmer er produktions- og eksportvirksomheder inden for fiskeindustrien i Danmark, er gået ind i sagen for at hjælpe de grønlandske eksportører.

Danish Seafood Associations formål er at sikre en stærk profilering af fiskevirksomhedernes synspunkter over for danske myndigheder samt i dansk og international presse. Foreningen yder medlemmerne assistance i og medvirker til løsning af enkeltsager.

Årsagen til den britiske told på grønlandske fiskeriprodukter er, at varerne fra Grønland reeksporteres fra Danmark af grønlandske firmaers danske afdelinger og danske firmaer til Storbritannien.

Læs mere i avisen Sermitsiaq: