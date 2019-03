Brexit: May taber skæbneafstemning

Ritzaus Bureau Fredag, 29. marts 2019 - 11:53

Underhuset har afvist premierminister Theresa Mays brexitaftale med 344 stemmer imod og 286 for, viser resultatet af fredagens afstemning.

Fredagens resultat betyder, at premierminister Theresa May nu må få en plan på plads, hvis hun vil undgå, at Storbritannien ryger ud af EU om to uger, den 12. april, uden en skilsmisseaftale.

Efter nederlaget står klart, siger May, at Underhuset mandag må overveje, hvilken vej man så skal gå.

EU-præsident Donald Tusk har kort tid efter afstemningen i Underhuset kaldt til krisetopmøde den 10. april, skriver han på Twitter.

Forud for afstemningen opfordrede hun indtrængende de folkevalgte til at stemme for aftalen.

Premierministeren kaldte fredagens afstemning "sidste chance for at garantere brexit". Ved at stemme ja til aftalen, ville landet kunne undgå "en lang forlængelse, der som minimum vil forsinke og muligvis kan ødelægge brexit", sagde May.

Underhuset har to gange tidligere stemt Mays brexitaftale ned. Men politikerne har hidtil ikke kunnet blive enige om et alternativ.

Politikerne skulle fredag stemme om halvdelen af den skilsmisseaftale, May og hendes regering har forhandlet på plads med EU.

Den del, der var til afstemning, handler om regningen for skilsmissen, borgernes rettigheder, samt om den såkaldte irske bagstopper, det vil sige muligheden for at holde grænsen mellem Irland og Storbritannien åben trods brexit.

Afstemningen foregik på den dag, hvor det oprindeligt var meningen, at briterne skulle have forladt EU.