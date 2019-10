Brexit: Johnson opfordrer til parlamentsvalg

Ritzau Mandag, 28. oktober 2019 - 15:17

Den britiske premierminister, Boris Johnson, opfordrer i en tale i parlamentet til udskrivelse af valg.

- Rundt omkring i landet er det opfattelsen, at dette parlament har gjort mere end nok, siger Johnson, som senere mandag vil have en afstemning i parlamentet om et valg i december.

I en reaktion siger oppositionsleder Jeremy Corbyn, at Johnson allerede har brugt 100 millioner pund (omkring 866 millioner kroner) på en kampagne for sin brexit-aftale.

- Pengene kunne bruges langt bedre andre steder end på politiske kampagner, siger Corbyn, som er imod et parlamentsvalg nu af hensyn til brexit.

- Vi kan godt enes om, at et snarligt valg er nødvendigt, men vi må have noget, som med garanti udelukker et brexit uden en aftale, fastslår Corbyn.

I et internt notat har han givet sine partifæller besked på at undlade at stemme, når premierministerens forslag kommer til afstemning.

Johnson skal samle to tredjedele af medlemmernes stemmer for at få et forslag om valg vedtaget, hvilket han ikke hidtil har formået.

Labour har allerede afvist Johnsons valgønsker to gange.

Liberaldemokraterne og det skotske SNP står bag et forslag om at holde et valg 9. december. Det konservative regeringsparti vil have valget 12. december.

Johnson sagde i parlamentet, at han i et brev til EU-præsident Donald Tusk har bekræftet, at briterne må udskyde brexit til 31. januar.

Johnson understreger dog, at udskydelsen skader briterne, og i Underhuset pointerer han, at Storbritannien ikke ønsker flere forlængelser.

- Jeg kommer til at føre valgkampagne for denne udmærkede aftale, som vi har forhandlet på plads med EU. Vi må have et valg nu. Vi kan ikke fortsætte med disse uendelige udsættelser, siger han.

I sidste uge bad Johnson modvilligt EU-landene om lov til at udskyde brexit i tre måneder.

I et opslag på Twitter har Tusk oplyst, at den nye godkendte udtrædelsesdato dog er fleksibel.