Brexit: Afgørelsens time for Storbritannien og EU

Det britiske nyhedsbureau Press Association har opstillet en række scenarier efter tirsdagens afstemning.

Premierminister Theresa Mays brexit-skilsmisseaftale skal tirsdag aften til afstemning i det britiske parlament. Det er næsten garanteret, at May vil lide et nederlag, og at aftalen vil blive stemt ned.

Afstemningen om briternes skilsmisse fra EU var oprindeligt planlagt til den 11. december 2018, men den blev aflyst i 11. time, fordi et ja og dermed en sejr til regeringen så umulig ud.

Bliv her klogere på, hvad der kan ske i brexit-land efter tirsdagens afstemning:

* Theresa May vinder og får sin aftale stemt igennem: Det vil gøre det muligt for de andre 27 EU-lande og Europa-Parlamentet at ratificere aftalen forud for brexit den 29. marts.

* Theresa May taber og træder tilbage: Mens premierministeren har sagt, at hun ikke vil lede Det Konservative Parti gennem et nyt parlamentsvalg, har hun konsekvent udelukket at træde tilbage før brexit. Derfor vil hun næsten med sikkerhed blive på posten.

* Plan B bliver aktiveret: Premierministeren mangler endnu at løfte sløret for en plan B - hvis der overhovedet eksisterer en. Ifølge et forslag fremsat af Dominic Grieve, leder af det britiske parlaments sikkerheds- og efterretningsudvalg, i sidste uge og godkendt af parlamentet har May indtil på mandag til at præsentere parlamentet for en ny plan.

* Tilbage til Bruxelles for flere forhandlinger: EU har gentagne gange sagt, at unionen ikke vil genåbne forhandlinger om udtrædelsesaftalen.

* Anmode om en forlængelse af artikel 50 (af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres): May har tidligere insisteret på, at Storbritannien forlader EU den 29. marts.

* Standse artikel 50: Hverken Det Konservative Parti eller Labour støtter dette.

* Jeremy Corbyn, Labours leder, kræver en tillidsafstemning om regeringen: John McDonnell, skyggefinansminister for Labour, sagde mandag, at sådant et tiltag ikke er et spørgsmål om "hvorvidt", men om "hvornår". Sådan en afstemning vil udløse et valg. Dette ses dog som den mest drastiske mulighed. Modstandere af May fra hendes eget Konservative parti samt det nordirske støtteparti DUP har sagt, at de ikke vil stemme sammen med Labour. Dermed kan en tillidsafstemning ikke ændre meget.

* En ny folkeafstemning om brexit: Medlemmer af Labour har givet udtryk for, at en ny folkeafstemning er en mulighed, hvis partiet ikke lykkedes med at udløse et valg.

* Brexit uden en aftale: Hvis Theresa May taber, og parlamentet ikke kan blive enigt om et alternativ, vil Storbritannien forlade EU den 29. marts uden en aftale. Dette er et scenarium enten at frygte eller ikke at frygte afhængigt af ens syn på brexit.

Kilde: Press Association