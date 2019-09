Brexit-kaos: Nye nederlag til Boris Johnson

Ritzau Torsdag, 05. september 2019 - 06:03

Premierminister Boris Johnson led to svidende nederlag i underhuset i går. Parlarmentet vedtog, at regeringen ikke kan forlade EU uden en aftale. Situationen bliver ikke mindre uoverskuelig af, at også overhuset skal behandle loven, og det er ikke sikkert, at det kan nåes.

Det er heller ikke lykkedes for Boris Johnson, at få udskrevet et valg før tid.

Onsdag aften fik premierministeren ikke det tilstrækkelige antal stemmer i Underhuset til at kunne udskrive et valg før tid.

Afstemningen var det foreløbige klimaks på en dramatisk og begivenhedsrig dag i Underhuset.

Blandt andet stemte et flertal af medlemmerne for en lov, der fjerner regeringens mulighed for at forlade EU uden en aftale.

Loven skal nu behandles i Overhuset, inden dronning Elizabeth kan godkende den. Da Overhuset er forpligtet til at debattere ændringsforslag til loven, kan den proces tage tid.

Dermed kan loven blokeres alene ved at trække tiden ud. Parlarmentet er nemlig suspenderet fra på mandag, så den skal igennem Overhuset inden da.

Premierminister Boris Johnson var arg modstander af lovforslaget, som han mener, binder den britiske regering på hænder og fødder i forhandlingerne med EU om en aftale.

Umiddelbart efter at Underhuset havde stemt for lovforslaget, bad premierministeren derfor om at få et valg, så han kunne vinde et flertal for sit synspunkt i Underhuset.

Det havde krævet, at to tredjedele af Underhuset - svarende til 434 medlemmer - stemte for et valg. Kun 298 stemte for et valg.

56 af medlemmerne stemte imod et valg. Resultatet viser, at størstedelen af medlemmerne i det største oppositionsparti, Labour, undlod at stemme. Det var blandt tilfældet for partiets leder, Jeremy Corbyn.

Han havde på forhånd tilkendegivet, at han mente, at et valg var et forsøg fra premierministeren på at snyde oppositionen, så aftenens lovforslag ikke kunne gennemføres i tide til at undgå et brexit uden aftale.

- Dette er et kynisk træk fra en kynisk premierminister, sagde Jeremy Corbyn til Underhuset før afstemningen.

Modsat bad premierminister Boris Johnson efter afstemningen Labour-medlemmerne om at overveje, hvor "uholdbar" deres position var.