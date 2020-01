Brexit er foreløbig gratis for Grønland

Poul Krarup og J. Schultz-Nielsen Torsdag, 30. januar 2020 - 12:07

Efter flere års forhandlinger og intern politisk uro i Storbritannien vil Brexit være en realitet i morgen den 31. januar. Men alle brikker er langt fra på plads, og det er derfor for tidligt at faslå, hvilke konsekvenser Brexit vil få for det grønlandske samfund.

- Vi forventer, at Storbritannien træder ud af EU den 31. januar 2020. Ved den manøvre forventer vi, at UK træder ud af det politiske samarbejde i EU, herunder ud af den politiske beslutningsproces i EU, oplyser Ane Lone Bagger til Sermitsiaq.AG.

Nye forhandlinger

Året ud er der lagt op til nye forhandlinger mellem EU og Storbritannien, og først når resultatet af disse forhandlinger er kendt, kan man gøre boet op og finde ud af, hvad Brexit får af konsekvenser for de grønlandske borgere og erhvervsliv.

- Vi forventer dog, at EU's regel- og lovsæt stadig vil gælde for UK i hele 2020, da der stadig skal forhandles kommende samarbejdsrammer på plads. Derfor vil de handelsrammer, der hidtil har været gældende mellem UK og Grønland, stadig gælde i 2020, da regel- og lovsættet er på plads via EU, oplyser Ane Lone Bagger.

Uændrede rejseforhold

Ane Lone Bagger tilføjer:

- Vi forventer, at de samme rejseforhold for grønlandske borgere, der tager til UK, og omvendt for UK-borgere, der tager til Grønland, vil være de samme i hele 2020, som var gældende i 2019.

Det er Naalakkersuisuts plan, at orientere om detaljerne, ”når vi har fået en formel bekræftelse og melding fra Europa-Kommissionen omkring dette, og om hvorledes UK's formelle stilling bliver vedrørende EU-lovgivning i 2020”, oplyser Ane Lone Bagger.