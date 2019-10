Brev-omdelingen indskrænkes yderligere

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. oktober 2019 - 08:08

Den digitale udvikling, hvor der primært kommunikeres via mail og sms, har i den grad overhalet breve med frimærker på.

- Siden 2001 er brevmængden faldet med 65 procent, oplyser direktør for kunder og post Per Svendsen, Tele-Post, til Sermitsiaq.AG.

Af samme årsag reducerede Tele-Post brev-omdelingen fra to til en gang om ugen i 14 byer tilbage i april 2017. Godt to år senere har Tele-Post så ansøgt Naalakkersuisut om at stoppe for den ugentlige brev-omdeling i Upernavik, hvilket blev godkendt den 18. oktober.

Få brevkasser

- Dispensationen vedrørende Upernavik gælder fra 1. februar 2020, oplyser postdirektøren, der påpeger, at der i flere år har været en begrænset omdeling af breve i Upernavik, da rigtig mange huse ikke har brevkasse/brevindkast.

Antallet af brevforsendelser vil næste år få endnu et skud for boven, da de offentlige myndigheder fra 1. april næste år vil overgå til e-Boks. Det vil sige, at det fysiske brev forsvinder, og borgerne skal hente deres post fra de offentlige myndigheder digitalt på en hjemmeside.

Tele-Post vil dagligt sortere til postbokse, som Upernavik-borgerne selv skal tjekke og tømme.

Mange pakker

- Ved pakker og store breve får kunder besked via sms/mail, og i de første 10 måneder af 2019 har vi allerede sendt cirka 3.700 sms/mails i Upernavik med besked om, at der er store breve eller pakker til afhentning, oplyser Per Svendsen.

Ud over Upernavik har postselskabet siden 2011 fået dispensation fra omdelingspligten i postloven til følgende byer: Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Kangilinnguit og Kangaatsiaq.

Postdirektøren kan ikke udelukke, at Tele-Post vil komme med nye ansøgninger om dispensation i andre mindre byer vedrørende brev-omdelingen.