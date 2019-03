Bred opbakning til lov mod hvidvask

Walter Turnowsky Onsdag, 27. marts 2019 - 09:35

Loven, der skal forebygge hvidvask af penge fra kriminelle, samt stoppe finansieringen af terror, nyder bred opbakning i Inatsisartut.

Der var således i går støtte raden rundt blandt partierne til at sætte den danske lovgivningen i kraft, så den også gælder i Grønland i en tilpasset form.

Loven sikrer endvidere, at det fortsat er muligt at overføre penge mellem Grønland og henholdsvis Danmark og EU. EU kræver nemlig fremover, at der bliver sendt mere detaljerede oplysninger om modtageren, når der overføres større pengebeløb.

Netop denne kendsgerning er også baggrunden for, at loven bliver hastet igennem både Inatsisartut og Folketinget, da det ellers kunne skabe store problemer i forbindelse med pengeoverførsler.

Inuit Ataqatigiit understregede, at det bør indskærpes over for den danske regering, at man fremover bør være mere forudseende i den type sager, så loven bliver behandler i Inatsisartut før den kommer i Folketinget.

- Vi (vil) på det kraftigste at opfordre Naalakkersuisut at de understreger over for den danske regering, at det er vigtigt at de love som skal gælde her i vores land skal behandles i Inatsisartut såvel Folketing, sagde IA’s formand Múte Bourup Egede i sin ordførertale.

- Dette vil også sikre et solidt beslutningsgrundlag når danskerne skal træffe de endelige beslutninger. Ikke mindst set i lyset af, at dette klart fremgår i kapitel 5 § 17 i Selvstyreloven. Der står det sort på hvidt, at der skal ske en behandling i vores land forinden en afgørelse i Folketinget.

Loven er nu henvist til finans- og skatteudvalget.