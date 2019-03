Bred opbakning til behandlingsgaranti for kræftpatienter

Redaktionen Onsdag, 13. marts 2019 - 09:07

Risikoen for at dø af kræft i Grønland er langt højere end i de øvrige nordiske lande. En af årsagerne kan være, at man i resten af Norden arbejder med en behandlingsgaranti.

Derfor forslår Siumuts Jess Svane nu, at en tilsvarende ordning skal indføres i Grønland.

Til forårssamlingen har han fremsat et forslag om, at Naalakkersuisut skal arbejde henimod at realisere garantien for, at kræftsyge senest en måned efter, de får stillet diagnosen.

- Såfremt vi skal nedsætte dødeligheden herhjemme, må vi nedfælde en lov om, at kræftpatienter skal være påbegyndt en behandling inden for 30 dage, skriver han i sit forslag.

Der syntes at være bred opbakning til idéen, Sofia Geisler og Stina Egede fra IA har stillet et tilsvarende forslag.

