Brandmand anklaget: Har taget knap 49.000 kroner fra foreningskasse

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 06. marts 2024 - 10:50

En brandmand er anklaget for underslæb og skal for retten i Qeqqata Kredsret torsdag den 7. marts.

Ifølge anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, har den anklagede tilegnet sig i alt 48.763 kroner igennem en periode på to år.

I perioden fra 22. februar 2021 til 26. januar 2023 har vedkommende skaffet sig det nævnte beløb ved at misbruge sin fuldmagt til at administrere Sisimiuni Qatserisartut Peqatigiiffiat, (foreningen for brandmænd i Sisimiut, red.), hvor han har hævet penge fra kontoen i Grønlandsbanken.

Forfalsket underskrift

Den anklagede har ifølge anklageskriftet hævet pengene over 15 gange igennem de to år og har forfalsket underskrifter for at få adgang til foreningens konto.

- Ved udnyttelse af en vildfarelse hos personalet i Grønlandsbanken, at have påført forfalsket underskrift på udbetalingsbilag fra Sisimiut Qatserisartut Peqatigiiffiat’s økonomiske midler, som tiltalte selv havde udfyldt og ved stridende måde forfalsket (…) underskrift, lyder det i anklageskriftet.

Anklager kvæver to måneders ubetinget anstaltsanbringelse og erstatning på 48.763 kroner til foreningen.