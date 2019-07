Brandfolk har fået naturbrand under kontrol

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. juli 2019 - 16:12

Brandfolk i Sisimiut er netop nu i gang med at bekæmpe en naturbrand. Branden er dog under kontrol og breder sig ikke yderligere, oplyser Grønlands Politi.

Der var tale om en rygeovn, der vurderes til at være årsag til branden.

Ovnen var under opsyn

- Selvom ovnen var under opsyn og man forsøgte at slukke ilden, spredte den sig så hurtigt grundet de tørre forhold, at dette var umuligt og brandfolkene måtte tilkaldes, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Det får myndighederne til at opfordre til, at man er meget påpasselig med brug af åben ild.

- Det har været rigtig dejligt vejr den seneste tid, hvilket også kan mærkes på naturen i det meste af Grønland. Den er nemlig rigtig tør, hvilket gør at der er stor risiko for, at den åbne ild i form af bål, cigaretter, rygeovne og primusser m.v. antænder naturen, advarer politiet.