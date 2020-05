Brandbilen fungerer ikke

Redaktionen Tirsdag, 19. maj 2020 - 16:54

Brandbilens rørdele af vitale funktioner sprang på grund af frost tilbage i december 2016. selvom der er gået over tre år, er brandbilen endnu ikke blevet repareret og gjort funktionsklar. Det sætter Avannaata Kommunia, der varetager beredskabet i kommunen, i en udfordrende situation.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Dette er yderst kritisabelt og kan få katastrofale følger, hvis der opstår en brand i en bygning, eller hvis der eventuelt skulle ske en katastrofelignende situation i lufthavnen, mener David Qujaukitsoq, der har en baggrund som politibetjent og indsatsleder i større lufthavne.

Hans bekymring deles af Politiet i Qaanaaq og Mittarfeqarfit.

Borgmester Palle Jeremiassen, Siumut, ønsker ikke at udtale sig, og henviser til kommunens beredskabschef, Jens Marius Dahl, der imidlertid heller ikke ønsker at udtale sig med henvisning til, at sagen er under behandling, og at forholdene snarest bliver udbedret.

