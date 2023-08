Brand ved fodboldbane i Qaqortoq

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 02. august 2023 - 14:50

Brandvæsenet i Qaqortoq har onsdag formiddag rykket ud til fodboldbanen for at slukke en mindre brand.

Vidner fortæller, at det var selve skuret med bænke til fodboldhold, der er i brand, og at det tog omkring en time for brandvæsenet at slukke branden.

Qaqortoq skal gæste i alt otte hold næste uge, hvor grønlandsmesterskaberne i fodbold går løs.

GM bliver i Qaqortoq

- Det er den ene reservebænk, der har været i brand i dag. Jeg er blevet gjort opmærksom på skaderne. Også en lille del af det kunstige græs i banen skal skiftes ud, da der er brandskader, fortæller medarrangør i K-33, Arne Møller til Sermitsiaq.AG.

Han fortæller, at grønlandsmesterskaberne ikke er i fare for at blive droppet i Qaqortoq på grund af en mindre brand.

- Vi er optimistiske. De skader, som fodboldbanen har pådraget sig kan erstattes hurtigt. Vi holder derfor GM i fodbold i Qaqortoq i næste uge, siger Arne Møller.